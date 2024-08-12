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Генменеджер «Амура»: уверен, что Гребёнкин заиграет в НХЛ

Генменеджер «Амура»: уверен, что Гребёнкин заиграет в НХЛ
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило заявил, что верит в хорошие перспективы бывшего нападающего «Амура» и «Металлурга» Никиты Гребёнкина в НХЛ.

— Поведение Никиты Гребёнкина после гола в овертайме шестого матча зацепило многих болельщиков клуба. Лично вы остались разочарованы его реакцией или восприняли её не столь остро, потому что всё-таки он ещё молод?
— Он молодой игрок, с которым у нас сложились отличные отношения. Горячий парень, который живёт хоккеем. В его поведении не было ничего личного.

— На ваш взгляд, у Никиты есть шанс пробиться в основной состав «Торонто»? Лично вы видите в нём потенциал игрока НХЛ?
— Вижу. Если в паспорт не смотреть, то он готов и по своему менталитету, и физически. Мне кажется, что он играет как раз в североамериканском стиле. И я уверен, что он заиграет в НХЛ, — сказал Покотило в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Покотило читайте на «Чемпионате»:
«Агенты грели рынок, используя наше имя». Откровенный разговор с генменеджером «Амура»
Эксклюзив
«Агенты грели рынок, используя наше имя». Откровенный разговор с генменеджером «Амура»
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