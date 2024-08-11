«Это добавляет давления на тренерский штаб и хоккеистов». Рябыкин — о трансферах «Сибири»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил трансферы «Сибири» в текущее межсезонье и заявил, что благодаря наличию возрастных хоккеистов в составе новосибирской команды клуб делает ставку на ближайший сезон.

«Широков, Карпов, Пьянов — мастера, со всеми удалось поработать, но всем им прилично за 30 лет. «Сибирь» — не «Амур» с «Адмиралом», но, как и у «Авангарда», логистика у неё специфическая. Плюс четыре часа от Москвы, минус четыре часа от Дальнего Востока — ты всё время находишься в переходном состоянии, не на Востоке и не на Западе. И от твоей функциональной готовности многое зависит. Особенно при жёстком 68-матчевом календаре.

Судя по селекции, «Сибирь», в отличие от «Амура» двухлетней давности, не намерена ждать. В Новосибирске много возрастных ребят, Широков, Карпов и Ко должны дать результат сегодня, а не завтра. Это добавляет давления на тренерский штаб и хоккеистов, связывает руки», – цитирует Рябыкина Russia-hockey.ru.

В прошлом сезона КХЛ «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, закончив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции.