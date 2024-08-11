Кирилл Капризов: обидно, что в Новокузнецке нет команды КХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов выразил сожаление, что новокузнецкий «Металлург» не выступает в КХЛ. Форвард является воспитанником новокузнецкого хоккея и с 2014 по 2016 год выступал в составе «Металлурга» в КХЛ.

«Помню, Серёга Бобровский раньше проводил в Новокузнецке мастер-классы, я ему помогал, шайбочки бросал. Но пора бы мне задуматься самому что-то сделать. В Новокузнецке всегда был хороший хоккей, много детей ходят на матчи. Обидно, что в этом городе нет команды КХЛ», — цитирует Капризова «РИА Новости».

Ранее депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил о необходимости пригласить новокузнецкий «Металлург» в список участников Континентальной хоккейной лиги.