Вратарь ЦСКА Гамзин назвал игрока СКА, который его раздражал в прошлом сезоне

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин назвал хоккеиста, который больше всего раздражал его в прошлом сезоне КХЛ. 21-летний голкипер провёл 13 матчей за ЦСКА в прошлом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ,

– Есть ли в КХЛ хоккеист, который раздражает своей игрой?

– Не помню точно, кто это был, но во время игры со СКА кто-то из игроков что-то мне говорил. Возможно, это был Александр Никишин (улыбается). Не скажу, что меня можно вывести из себя, но в матче со СКА пропустил шайбу спустя пять минут после этого инцидента. Хотя, думаю, что это совпадение. Не было такого, чтобы такие моменты выбивали из колеи. Во время матчей с «Северсталью» пил воду в перерыве, а когда возвращался в ворота, мне Семён Луговяк выкрикивал какие-то словечки. Мы играли вместе в «Звезде». В дни игр ни с кем не общаюсь, не сижу в телефоне. Поэтому если со мной начинают говорить на льду, просто игнорирую это. Меня это забавляет», – цитирует Гамзина официальный сайт КХЛ.

21-летний голкипер провёл 13 матчей за ЦСКА в прошлом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, в которых Гамзин одержал семь побед с 93,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,98.