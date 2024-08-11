Бывший нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов перешёл в казахстанский «Арлан», сообщает пресс-служба клуба. Срок контракта с форвардом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В мае 2023 года 31-летний нападающий перешёл в «Трактор», но не провёл ни одного матча за челябинцев. Ранее в «Тракторе» заявили, что Чибисов пропустил сезон по медицинским причинам. С ним произошёл несчастный случай, это связано с его здоровьем.

Ранее Андрей Чибисов играл за «Югру», «Ак Барс», «Металлург» и «Виннипег». Всего хоккеист провёл 445 матчей в КХЛ, в которых набрал 182 (81+101) очка. В НХЛ он провёл два матча, не набрав очков. В составе «Металлурга» в сезоне-2021/2022 форвард выиграл серебряные награды чемпионата КХЛ. Чибисов стал серебряным призёром Олимпиады-2022 в составе сборной России.