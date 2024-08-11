Романов: Ковальчук ещё способен поиграть, вопрос лишь в том, хочет ли он сам этого

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов поделился мнением о будущем нападающего Ильи Ковальчука. Прошлый сезон 41-летний нападающий завершал в составе «Спартака», пропустив перед этим два полноценных сезона. Официально Ковальчук не заявлял о завершении карьеры.

«Ковальчук в хорошей форме, и скорость высокая у него, на очень хорошем уровне игровой IQ и мастерства ого-го сколько. Если брать во внимание его физическую подготовку, то он ещё способен поиграть. Тут вопрос лишь в том, хочет ли он сам этого», – цитирует Романова Metaratings.ru.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате 41-летний нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.