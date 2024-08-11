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В НХЛ рассказали, ожидают ли изменений в отношениях с МОК после ухода Баха

В НХЛ рассказали, ожидают ли изменений в отношениях с МОК после ухода Баха
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, ожидаются ли изменения в отношениях с Международным олимпийским комитетом (МОК) после ухода Томаса Баха с поста главы организации.

«Я не ожидаю существенных изменений в наших отношениях с МОК», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, Бах объявил о своём решении не переизбираться на пост президента МОК после истечения срока. Впервые он был избран на эту должность в 2013 году на восьмилетний срок, после его истечения переизбран на четырёхлетний срок в 2021 году.

Сейчас неизвестно, будут ли российские хоккеисты выступать на Олимпиаде в Милане в 2026 году. Предварительно было соглашение о том, что сборная России будет включена в групповой этап, но окончательное решение ИИХФ будет принято в феврале-марте 2025 года.

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