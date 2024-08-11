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Дмитрий Рябыкин назвал идеальный город для проведения Матча звёзд КХЛ

Дмитрий Рябыкин назвал идеальный город для проведения Матча звёзд КХЛ
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Двукратный чемпион России, экс-игрок СКА российский хоккеист Дмитрий Рябыкин рассказал, какой город России, по его мнению, идеальный для Матча звёзд КХЛ.

«Сибирь – самый хоккейный регион России, поэтому решение логичное. Хотя я слышал, что до последнего на Матч-2025 претендовал Омск. На мой взгляд, в нынешней ситуации это была бы идеальная столица для звёздного праздника. Новая арена, постоянные аншлаги, команда, которая является одним из фаворитов КХЛ. Сплошные плюсы», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Он добавил, что с Омском может поспорить только Санкт-Петербург с новым большим стадионом СКА. Отметим, что он является самым большим в Европе.

Напомним, Матч звёзд КХЛ пройдет в Новосибирске в 2025 году. Ориентировочные даты 8–9 февраля.

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