Назаров: чемпионат КХЛ на фоне Олимпиады выглядит соревнованием с другой планеты

Известный тренер Андрей Назаров оценил Олимпиаду-2024 и провёл параллель с чемпионатом КХЛ.

«Сегодня церемония закрытия Олимпиады. Мягко говоря, Игры в Париже получились странными, особенно с учётом того, что туда, по сути, не допустили практически всех наших атлетов. О какой здоровой конкуренции здесь можно говорить? Чемпионат КХЛ на фоне Олимпиады выглядит соревнованием с другой планеты и совершенно другого уровня. У нас в лиге нет никакой дискриминации по отношению к игрокам.

Вообще же хорошо видеть, как все в нашей стране сплотились на фоне многочисленных проблем, виден огромный потенциал во всём у нашей любимой и необъятной родины. Мы показали, как все, включая спортсменов, объединились вокруг нашего национального лидера. Главное — не останавливаться, стоять плечом к плечу друг к другу и всегда идти только вперёд. И победа обязательно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.