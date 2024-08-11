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Семья Эвана Родригеса устроила ему сюрприз и оригинально вынесла Кубок Стэнли

Семья Эвана Родригеса устроила ему сюрприз и оригинально вынесла Кубок Стэнли
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Сыновья хоккеиста «Флориды Пантерз» Эвана Родригеса устроили ему сюрприз, вынеся Кубок Стэнли в костюмах. Мальчики переоделись в хранителей кубка и вынесли трофей. Видео опубликовано на странице клуба в социальных сетях.

Напомним, Родригес провёл минувший сезон во «Флориде», он перешёл туда из «Колорадо Эвеланш». В составе «Пантерз» хоккеист заработал 39 очков в 80 матчах, забросив 12 голов и отдав 27 передач. Это его второй результат в карьере, лучше был только в сезоне-2021/2022, когда Родригес играл в составе «Питтсбург Пингвинз».

31-летний нападающий дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/2016 за команду «Баффало», всего он провёл в карьере 466 матчей в НХЛ. В сезоне-2023/2024 Эван впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

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