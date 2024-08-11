Вратарь «Каролины» Кочетков объяснил, почему так рано уехал за океан

25-летний вратарь «Каролины» российский хоккеист Пётр Кочетков рассказал, почему переезд в США состоялся раньше, чем планировалось изначально.

«Когда выбрали на драфте, мне было 19, исполнялось 20. У меня [было желание] поехать как Сорокин или Шестёркин, где-то в 24 или в 25 лет. Был план отыграть дома, обрасти мясом, набраться опыта в КХЛ. Но потом начались трудности, я был в СКА, потом обмен в „Витязе“. Помню, когда был там, уже предпринимал шаги, спрашивал у агентов, могу ли уехать. Думал и про расторжение и прочее, не помню все тонкости, но, когда подаёшь на разрыв контракта, нужно ждать 1,5 года, не помню, можешь ли ты играть или нет. В общем, там были сложные варианты. Потом меня обменяли в „Торпедо“, с декабря до конца сезона отыграл там и летом созвонился с „Каролиной“. Приняли решение, что ещё год отыграю и поеду туда… В год Олимпиады сезон закончился [раньше], в „Каролине“ сказали приезжать, а это был февраль, в АХЛ ещё приличное количество игр. Сделал визу и поехал.

Тогда вёл связь через Сергея Самсонова, не помню [за что он отвечал], но он мне очень помогал, говорил, как там в АХЛ, что делаем… Вроде бы даже скидывал билеты и говорил, в какой отель нужно [заселиться]», — рассказал Кочетков в выпуске подкаста «Лёд говорит!»

Напомним, хоккеист дебютировал в НХЛ во время сезона-2021/2022, хотя начинал его в нижегородском «Торпедо».