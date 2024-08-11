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Щитов считает, что игроки из КХЛ улучшат хоккей словацкой сборной

Щитов считает, что игроки из КХЛ улучшат хоккей словацкой сборной
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Экс-защитник клубов КХЛ, 40-летний Никита Щитов прокомментировал решение сборной Словакии допустить в команду хоккеистов из КХЛ.

«Это отлично, что игрокам из КХЛ не будут ограничивать вызов в сборную. Больше качественных хоккеистов будет в сборной Словакии. Правильное решение для того, чтобы хоккей в стране развивался. Тут вопрос политический. Если власти европейских стран захотят, то шведы и финны вернутся в КХЛ. Политики должны быть благосклонны к нашей стране, чтобы спортсмены могли выступать здесь», — приводит слова Щитова Legalbet.

Сборная Словакии примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. В случае, если словакам удастся одержать победу в групповом этапе, они смогут поехать на Олимпиаду-2026. На данный момент в КХЛ выступают девять словацких игроков.

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