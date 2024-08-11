«Прихожу, а моё место — просто стульчик». Кочетков — о первом дне в США

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков рассказал, как провёл первый день в США и адаптировался в команде.

«Я прилетел, меня забрал тренер по вратарям, довёз до гостиницы и сказал, где будет тренировка завтра. Я лёг спать, [а на следующий день] как-то доехал до арены. Помню, прихожу, а моё место — просто стульчик. Там же и в НХЛ, как и в АХЛ, 23 человека, и меня посадили на стульчик посреди раздевалки. Щитки, ловушка, всё это лежит вокруг [моего места]. Да, был буквально один стульчик, но потом адаптировался…

Я себе поставил цель, мне было 22, когда приехал, что до 25 буду пробиваться. Не то чтобы цель, возрастная рамка. Я ничего не знал, понимал, какие там вратари, знал, что начну в АХЛ, но не знал ни хоккей, ничего, всё было абсолютно новое. Просто понимал, что буду пробиваться до 25 лет, не имеет значения как. Понятно, что я бы решал по месту, но сейчас, слава богу, у меня одни вводные. Просто когда ехал, понимал, что у всех разные истории», — сказал Кочетков в выпуске подкаста «Лёд говорит!»