Пётр Кочетков: увидел игру хоккеистов в НХЛ и перестал находить про себя лестные слова

Вратарь «Каролины Харрикейнз» 25-летний Пётр Кочетков рассказал, как поменял мнение о своём профессионализме в хоккее после переезда в США.

«Когда был в КХЛ, были иллюзии не то что я профессионал, а работяга. Туда приехал и подумал: «Кого я обманываю, ты что, мальчик?» В АХЛ уже начал задумываться, что нужно работать получше. Потом, когда попал в НХЛ, там у нас в команде был Брент Бёрнс, перестал про себя находить лестные слова.

Сейчас, понятно, всё изменилось, но в КХЛ я когда был, думал, что если перед тренировкой зайдёшь в зал разогреешься, останешься после неё, то это вообще сверхпрофессионализм. Что касается Бёрнса. Игра заканчивается в семь, пока зал и прочее, хорошо, если окажешься дома в 11. На следующий день тренировка в 11, человек на арене за два часа, в девять. Он уже готовится к тренировке, массаж сделает, форму подготовит. Ещё привозит на тренировку свой кофе, у него какие-то аксессуары для тела. Ты понимаешь, к чему надо стремиться. Сколько он без замен, не помню, но там большая серия. Сколько он игр уже провёл в НХЛ, понимаешь, что придётся тоже это делать. Ты видишь, как люди готовятся, чтобы сыграть столько матчей, быть в тонусе и не травмироваться», — рассказал Кочетков в подкасте «Лёд говорит!»