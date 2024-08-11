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«Хоккей — это не про семейные отношения, не про любовь». Кочетков — о переходе Кузнецова

«Хоккей — это не про семейные отношения, не про любовь». Кочетков — о переходе Кузнецова
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков прокомментировал переход Евгения Кузнецова в СКА.

«Мы с ним общались. Он сказал, что он не остаётся. Я ждал, что его просто обменяют.

Как я к этому отношусь? Понятно, что не положительно. Но все понимают прекрасно… НХЛ особенно и хоккей в целом – это не про какие-то семейные отношения, не про любовь и не про что-то такое, все просто думают о деньгах.

Я только в этом году к этому пришёл, когда посмотрел, как изнутри все думают...» — сказал Кочетков в выпуске подкаста «Лёд говорит!»

Напомним, российский хоккеист вернулся в КХЛ, подписав четырёхлетний контракт со СКА. Ранее Кузнецов играл в одной команде с Кочетковым, в «Каролине», но расторг контракт с клубом преждевременно.

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