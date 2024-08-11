Аналитик НХЛ предположил, станет ли Макдэвид самым высокооплачиваемым игроком лиги

Аналитик НХЛ Дерек ван Дист высказал мнение, сможет ли Коннор Макдэвид стать самым высокооплачиваемым игроком в лиге в следующем сезоне-2024/2025 после переподписания Леона Драйзайтля, ведь он также является отличным помощником команде в завоевании Кубка Стэнли.

«Коннор Макдэвид станет самым высокооплачиваемым игроком в истории хоккея по следующему контракту. Я думаю, он парень, который этого заслуживает. Он парень, который доказал, что он суперзвезда. Я думаю, что цепочка домино ляжет на то, что они подпишут Драйзайтля. Потому что нельзя просто заплатить этим двум парням непомерную сумму денег», — приводит слова ван Диста Sportskeeda со ссылкой на NHL Network.

По мнению аналитика, переподписание Леона может сказаться на зарплате Макдэвида.

Драйзайтль является одним из самых результативных игроков в НХЛ. Прошлые сезоны хоккеист провёл также в «Эдмонтоне». В этой команде он дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/2015. За последний сезон он набрал 106 очков в 81 матче, забросив 41 шайбу и отдав 65 голевых передач. Это чуть меньше, чем показатель Макдэвида в 132 очка в минувшем сезоне.