Кочетков: у меня была одна задача — попасть в НХЛ, готов был делать что хотите

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков рассказал, на что был готов ради того, чтобы попасть в НХЛ.

«Я вообще отошёл от этого [трэш-тока]. Я понял, что всё, мне надо искать себя во вратарском деле. Я тоже пришёл к кому-то давать интервью на подкаст. Понял, что у меня одни вопросы про трэш-ток… Я всё, думаю, надо в рамке стоять, языком не молоть и всё, делать свою работу.

Мне надо было, когда я ехал туда, я всё равно немного так, не то чтобы на перегреве был, но у меня была одна задача — попасть в НХЛ. Я говорю, я готов был что хотите делать. Мне надо было попасть в НХЛ. У меня была одна задача. Я готов был драться, ловить. У меня была одна цель. Я хотел, чтобы меня заметили. Я хотел, чтобы меня подняли и люди знали, что я приехал сюда только за одним. Я хотел всем показать это», — сказал Кочетков в видео на YouTube-канале «ЛЁД».