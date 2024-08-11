Пётр Кочетков рассказал о разном отношении к играм КХЛ и АХЛ

Российский хоккеист, вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, что, приехав в АХЛ, впервые задумался о конкуренции.

«В КХЛ я не вкладывал такое, что вот надо о себе заявить. Я понимал, нам надо попадать в плей-офф, нам нужны очки. Я вот об этом думал.

Когда я в АХЛ приехал, я думал просто о конкуренции. Я думал о конкуренции с другими вратарями, я думал о конкуренции в целом. Я понимал: «Я молодой вратарь, мне нужно пробиться», — сказал Кочетков в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, Кочетков переехал в США в 22 года и сразу попал в систему «Каролины». В России хоккеист играл за СКА, «Торпедо», «Витязь» и «Сочи». В минувшем сезоне процент его отражённых бросков в 42 матчах составил 91,1%.