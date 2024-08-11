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Сергачёв: в Нижнекамске лёд жёсткий, гораздо лучше, чем в НХЛ

Сергачёв: в Нижнекамске лёд жёсткий, гораздо лучше, чем в НХЛ
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Российский хоккеист, защитник «Юты» Михаил Сергачёв похвалил лёд в родном Нижнекамске и рассказал, что отрабатывал с юными игроками.

«Очень хороший лёд, жёсткий, гораздо лучше, чем в НХЛ, я не шучу. Провёл упражнения на контроль шайбы и на контроль ситуации на льду, чтобы они могли вести шайбу и видеть своих партнёров, могли в любой момент отдать пас. Пацаны вообще молодцы, стараются, очень классно делают упражнения. Я, честно говоря, под впечатлением. «Нефтехимик» и город мне многое дали, и я в свою очередь хочу помочь ребятам. И я надеюсь, что они станут лучше, делая эти упражнения», — приводит слова Сергачёва пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, игрок НХЛ провёл мастер-класс для юных хоккеистов в родном городе.

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