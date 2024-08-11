Пётр Кочетков назвал худший матч в своей жизни

Российский хоккеист, вратарь «Каролины» Пётр Кочетков рассказал о своём худшем матче в карьере и признался, что нехороших встреч было достаточно много.

«Ну как будто прилично таких было. Ну точно помню, с «Рейнджерс» я вышел в седьмой игре, мне там ещё штук пять, наверное, забили. В седьмой игре… Я просто даже не понял, где оказался, как будто бы», — сказал Кочетков в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, 25-летний Кочетков попал в систему «Каролины Харрикейнз» в 22 года. Изначально он играл в АХЛ, дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/2022. Лучший на данный момент показатель по отражённым броскам за свою карьеру в НХЛ Кочетков сделал в минувшем сезоне — 91,1%. Он провёл 41 встречу и четыре из них сыграл «на ноль».