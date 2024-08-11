Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пётр Кочетков назвал худший матч в своей жизни

Пётр Кочетков назвал худший матч в своей жизни
Комментарии

Российский хоккеист, вратарь «Каролины» Пётр Кочетков рассказал о своём худшем матче в карьере и признался, что нехороших встреч было достаточно много.

«Ну как будто прилично таких было. Ну точно помню, с «Рейнджерс» я вышел в седьмой игре, мне там ещё штук пять, наверное, забили. В седьмой игре… Я просто даже не понял, где оказался, как будто бы», — сказал Кочетков в видео на YouTube-канале «ЛЁД».

Напомним, 25-летний Кочетков попал в систему «Каролины Харрикейнз» в 22 года. Изначально он играл в АХЛ, дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/2022. Лучший на данный момент показатель по отражённым броскам за свою карьеру в НХЛ Кочетков сделал в минувшем сезоне — 91,1%. Он провёл 41 встречу и четыре из них сыграл «на ноль».

Материалы по теме
«Хоккей — это не про семейные отношения, не про любовь». Кочетков — о переходе Кузнецова
Пётр Кочетков: увидел игру хоккеистов в НХЛ и перестал находить про себя лестные слова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android