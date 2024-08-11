«Я бы не торопился ставить на нём крест». Рыбин — о переходе Шипачёва в минское «Динамо»

Бывший хоккеист Максим Рыбин предположил, сколько ещё сможет играть Вадим Шипачёв, который в этом межсезонье покинул «Ак Барс» и подписал контракт с минским «Динамо».

«Он ещё точно может отыграть два-три года. Скорость никогда не была его коньком, он играет за счёт головы. Я бы не торопился ставить на нём крест. Если клуб не будет удовлетворять его запросы к игре, это другой момент. Тогда может и закончить. Но если его будет всё устраивать, то он продолжит устанавливать рекорды и набирать очки. Нам всем с детства прививали любовь к спорту и хоккею. Надо играть до последнего, пока ты держишь уровень», — приводит слова Рыбина Metaratings.

Напомним, в этом году «Ак Барс» расстался с несколькими игроками, среди которых й 37-летний нападающий Шипачёв. За минувший сезон он набрал 44 очка, провёл 62 матча. Ему удалось забросить 13 шайб и отдать 31 голевую передачу.

Минское «Динамо» в прошлом сезоне завершило выступление в 1/8 финала плей-офф КХЛ, проиграв московскому «Динамо». Минчане ни разу за всю историю выступления в КХЛ не проходили дальше 1/8 финала.