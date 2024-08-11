Рыбин объяснил, почему у Шипачёва не получилось заиграть в НХЛ

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Максим Рыбин высказал мнение, что в НХЛ многое решает скорость, а Вадим Шипачёв имеет иной стиль игры.

«НХЛ – другая лига. Более скоростная. У него был невысокий коэффициент выигранных вбрасываний, а значит, ему надо было отнимать шайбы. Это же очень важно – ты находишься на шайбе или тебе надо её отнять, прежде чем начать атаку. В команде должен быть хороший центральный, который сможет выигрывать хотя бы 50 процентов вбрасываний», — приводит слова Рыбина Metaratings.

Ранее Рыбин говорил о том, что такой игрок, как Шипачёв, чаще играет за счёт головы, чем за счёт скорости. Следующий сезон Шипачёв проведёт в минском «Динамо» после ухода из казанского «Ак Барса».