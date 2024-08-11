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«Делает много больших дел». Панин — об Александре Овечкине

«Делает много больших дел». Панин — об Александре Овечкине
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Российский хоккеист, капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от детско-юношеского турнира Александра Овечкина. Сам Панин принял участие в гала-матче.

Фото: Из личного архива Григория Панина

«Съездил на ОвиCup! Саня – настоящий красавец, делает много больших дел. Он пример для многих. Классно поиграли на радость детям и зрителям», — написал хоккеист в своём телеграм-канале.

Напомним, в этом году Подмосковье приняло юбилейный, пятый розыгрыш Кубка Овечкина. Он прошёл на льду арены имени Владимира Петрова в Красногорске с 4 по 11 августа.

В финале встретились красногорская команда «Красная Машина Юниор» и «Спартак» из Москвы. Победителем Кубка Овечкина стал «Спартак», которому удалось обыграть соперников со счётом 9:0.

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