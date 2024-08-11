Орлов — о Ягре: иногда сам звонил и спрашивал, пойду ли я на тренировку с ним

Хоккеист «Омских Крыльев» Евгений Орлов рассказал, каким в общении с ним был хоккеист Яромир Ягр.

«Фантастический профессионал и человек. Несмотря на свою популярность, он всегда был очень простым в общении парнем. А я горжусь, что играл с ним в одном звене. Немного, но всё же. Он меня называл в команде Орличек (по-чешски „маленький орёл“). И если в одной тройке мы сыграли немного, то вот тренировались мы дополнительно часами.

Кстати, иногда он сам звонил и спрашивал, пойду ли я на тренировку с ним? На домашний номер наберёт, а папа мне с балкона во двор кричит: «Тут тебе Ягр названивает, интересуется, пойдёшь ты с ним на тренировку?» Мужики во дворе с ума сходили от этого (смеётся). А ещё я расспрашивал Яромира про НХЛ, про звёзд первой величины. Он очень интересно рассказывал», — приводит слова Орлова «Омск Здесь».

Напомним, Ягр завершил свою профессиональную карьеру в 2018 году в возрасте 45 лет. Он завершил карьеру в НХЛ как самый возрастной игрок лиги и как самый возрастной хоккеист, сделавший хет-трик.