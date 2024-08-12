«Нелепые запреты из прошлого!» Кожевников осудил запрет на критику судей в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал отменить действующий в КХЛ запрет на критику судей, что позволит более свободно высказываться главным тренерам клубов и не бояться получить штраф.

«Мы живём в XXI веке, никаких тайн не осталось, всем всё можно. И тут вдруг кто-то в КХЛ изобрёл запрет даже не на критику, а по факту — на обсуждение судейства. Абсурд! Я считаю, что такой запрет позорит наш хоккей. Те же тренеры на пресс-конференциях всего боятся, выступают словно крепостные. Всё это напоминает сказку про Карабаса Барабаса и Буратино. Смешно!

Я так понял, что после всех последних решений КХЛ отвязалась от ИИХФ, у нашей лиги теперь полная свобода, можно открываться и убирать диктатуру. Так первым делом отменяйте вот такие нелепые запреты из прошлого!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Отметим, что ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявлял, что неправильные решения судей становятся предметом скандалов всегда с подачи одних и тех же людей.