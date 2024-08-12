Николай Коваленко и Артём Левшунов едва не подрались на тренировке

Белорусский защитник Артём Левшунов, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2024 в первом раунде под общим вторым номером «Чикаго Блэкхоукс», на тренировке повздорил с нападающим «Колорадо» Николаем Коваленко.

После столкновения у борта у форварда возникли претензии к молодому защитнику, и он, держа его за ворот, что-то высказал Левшунову. До драки дело так и не дошло.

Напомним, за 38 матчей в NCAA 18-летний Левшунов записал в свой актив девять заброшенных шайб и 26 результативных передач, набрав в сумме 35 очков и закончив сезон с показателем полезности «+27». Он стал вторым по результативности среди защитников-новичков и лидером по показателю «плюс-минус» в лиге.

Николай Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли проиграли «Далласу» со счётом 2-4 в серии.