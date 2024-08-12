Кожевников — о результатах «Сибири»: воспринимаю Новосибирск как какой-то остров невезения

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что разочарован результатами «Сибири», которая при огромной любви болельщиков так и не может стабильно выступать на высоком уровне, в отличие от соседнего омского «Авангарда».

«Новосибирск лично я воспринимаю как какой-то остров невезения. Там уникальные, неизбалованные болельщики, огромная любовь к хоккею, к „Сибири“. Но почему-то уже много лет нет правильной организации, стабильного воспитания молодёжи и, как следствие, результата. Посмотрите на соседний Омск, „Авангард“ там постоянно на первых ролях в КХЛ. Почему на провинциальном уровне „Сибирь“ — мне непонятно.

Состав команды вызывает у меня большие вопросы. Вадим Епанчинцев — наш, «спартаковец», но пока не вижу у него кадрового ресурса поставить «Сибири» интересный, атакующий хоккей», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги заняла 10-е место в таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.