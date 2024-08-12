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Американский защитник Тони Деанджело не останется в НХЛ и перейдёт в СКА

Американский защитник Тони Деанджело не останется в НХЛ и перейдёт в СКА
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Как стало известно «Чемпионату», американский защитник Тони Деанджело дал своё согласие на переход в СКА. Ранее 28-летний защитник опровергал информацию о возможном переходе в петербургский клуб и хотел дождаться предложений из НХЛ.

В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.

Также за свою карьеру в сильнейшей лиге мира Деанджело защищал цвета «Филадельфии Флайерз», «Аризоны Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2021 году защитник запомнился также тем, что подрался со своим одноклубником, российским вратарём «Рейнджерс» того времени Александром Георгиевым, после чего первый был выставлен клубом на драфт отказов.

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