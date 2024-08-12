Овечкин хочет провести детский хоккейный турнир на «ВТБ Арене» в 2025 году

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кубок его имени среди детских команд пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» уже в следующем году. Шестой по счёту турнир на Кубок Овечкина среди детских команд проходил в Красногорске и Мытищах. Победу в турнире среди команд 2012 года рождения одержали хоккеисты «Спартака».

«Мы развиваемся. Хотел сказать огромное спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, который разрешил нам провести турнир. Я думаю, все довольны, всё проходит на высшем уровне, посмотрите, сколько болельщиков пришло на гала-матч, и больше половины осталось посмотреть детский турнир, это будет память на всю жизнь. Что касается «ВТБ Арены», то это мы будем делать уже на следующий год», – цитирует Овечкина ТАСС.