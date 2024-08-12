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Dailyfaceoff оценил перспективы Макса Пасиоретти на рынке свободных агентов НХЛ

Dailyfaceoff оценил перспективы Макса Пасиоретти на рынке свободных агентов НХЛ
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Журналист Dailyfaceoff Хантер Кроутер прокомментировал тот факт, что нападающий Макс Пасиоретти до сих пор находится в статусе неограниченно свободного игрока.

«Когда дело доходит до Макса Пасиоретти, у меня всегда возникает чувство того, что «могло бы» быть, если бы не его травмы. За 16 сезонов американский крайний нападающий забил более 300 голов и набрал почти 700 очков, но травмы и спады помешали тому, чтобы сделать элитную карьеру в НХЛ.

Давайте сосредоточимся на недавнем и настоящем: если вы получаете здорового Пасиоретти, вы получаете достойного двустороннего габаритного хоккеиста, который умеет перемещаться вокруг ворот и при этом иметь возможность делать хорошие передачи в зоне нападения. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Кэпиталз» он набрал 11 очков в большинстве в 47 играх регулярного сезона, так что он мог бы обеспечить некоторую производительность во второй бригаде большинства любой команды.

Никогда не выигрывавший Кубок Стэнли 35-летний игрок будет рад занять роль для глубины состава в любом клубе, который рассчитывает на плей-офф», — цитирует журналиста Dailyfaceoff.

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