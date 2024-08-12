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Товарищеские матчи клубов КХЛ 12 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 12 августа, состоятся два товарищеских матча клубов КХЛ.

На «Арене Мытищи» встретятся «Куньлунь» и казанский «Ак Барс». Начало матча — в 16:00 мск. Прямая трансляция матча пройдёт на телеканале «Хоккейный».

Отметим, что для «Ак Барса» этот товарищеский матч станет вторым в текущем межсезонье. В первом контрольном матче казанский клуб обыграл клуб ВХЛ «Нефтяник» со счётом 4:2. Победный гол забил Дмитрий Яшкин. В прошлом сезоне казанский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту».

В Минске на «Олимпик-Арене» пройдёт товарищеский матч между местным «Динамо» и омским «Авангардом». Встреча запланирована на 17:00 мск.

Для минского «Динамо» этот матч станет вторым в текущее межсезонье. В первом товарищеском матче минчане разгромно уступили новому клубу ВХЛ «Магнитке» со счётом 4:10.