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Товарищеские матчи клубов КХЛ 12 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 12 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 12 августа, состоятся два товарищеских матча клубов КХЛ.

На «Арене Мытищи» встретятся «Куньлунь» и казанский «Ак Барс». Начало матча — в 16:00 мск. Прямая трансляция матча пройдёт на телеканале «Хоккейный».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
12 августа 2024, понедельник. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что для «Ак Барса» этот товарищеский матч станет вторым в текущем межсезонье. В первом контрольном матче казанский клуб обыграл клуб ВХЛ «Нефтяник» со счётом 4:2. Победный гол забил Дмитрий Яшкин. В прошлом сезоне казанский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту».

В Минске на «Олимпик-Арене» пройдёт товарищеский матч между местным «Динамо» и омским «Авангардом». Встреча запланирована на 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
12 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для минского «Динамо» этот матч станет вторым в текущее межсезонье. В первом товарищеском матче минчане разгромно уступили новому клубу ВХЛ «Магнитке» со счётом 4:10.

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