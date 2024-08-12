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Панин: Кузнецов будет собирать стадионы, люди будут на него ходить

Панин: Кузнецов будет собирать стадионы, люди будут на него ходить
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о возвращении нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ. 32-летний форвард расторг контракт с «Каролиной» и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.

«Возвращение Кузнецова – это популяризация лиги. В КХЛ приехал мастер, и для России это хорошее событие. Для СКА огромный плюс, что приехал такой хоккеист. Он будет собирать стадионы, люди будут на него ходить», – цитирует Панина Legalbet.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист завершал в «Каролине Харрикейнз». Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26.

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