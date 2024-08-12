Заслуженный тренер России Новиков поделился воспоминаниями о работе советских арбитров

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, как работали судьи в советские времена, и отметил, что современная система видеоповторов облегчает жизнь арбитрам и делает результаты матчей более справедливыми.

«Вообще, это сложная, опасная и ответственная работа. Я помню, когда была дискуссия насчёт введения видеопросмотров. Были скептики, которые говорили, что это не нужно, потому что матчи затянутся. Но это нужно для справедливости. Все эти технологии идут в помощь.

Помню времена, когда по двое судей работали на матчах. Одна половина площадки закреплялась за одним арбитром, а вторая – за другим. И они должны были быстро перемещаться и следить за игрой. Правда, советский хоккей был почище. Но судьи получали хорошую нагрузку. Сейчас работают четверо арбитров, есть видеопросмотры», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Юрий Новиков в отечественных чемпионатах работал со «Спартаком», новокузнецким «Металлургом», «Крыльями Советов» и другими клубами. Является чемпионом мира 2011 года в качестве тренера молодёжной сборной России.