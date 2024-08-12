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Новиков: судьи в КХЛ работают лучше и справедливее, чем в НХЛ

Новиков: судьи в КХЛ работают лучше и справедливее, чем в НХЛ
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что судьи в КХЛ работают лучше и справедливее, чем арбитры в НХЛ, подметив, что заокеанские судьи часто пропускают нарушения и позволяют игрокам безнаказанно фолить.

«Я иногда смотрю матчи НХЛ. Могу сказать, что наши судьи работают лучше и справедливее. В НХЛ пропускается часть удалений, которые у нас постоянно судятся. Там судьи только в крайних ситуациях дают удаления. Они дают возможность немножко нарушать правила. Наше же судейство я бы однозначно оценил на четвёрку. Да, есть матчи, в которых есть ошибки. Но существует зелёная карта подачи протеста», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал отменить действующий в КХЛ запрет на критику судей, что позволит более свободно высказываться главным тренерам клубов и не бояться получить штраф.

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