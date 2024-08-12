«Не нужно, чтобы он забивал 50 голов». В «Монреале» оценили крупный контракт Слафковски

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз прокомментировал недавнее подписание восьмилетнего контракта с нападающим Юраем Слафковски на $ 60,8 млн. 20-летний Слафковски был выбран канадским клубом в первом раунде под общим первым номером на драфте НХЛ в 2022 году.

«Ему пришлось справляться с давлением первого номера драфта и пытаться соответствовать тому, что это значит, и тому, чего от него ожидают люди. Теперь у него есть большой контракт, что ещё больше добавит давления. Мы должны грамотно управлять его ролью в команде и снижать это давление.

Нам не нужно, чтобы он забивал 40 или 50 голов. Речь идёт о том, чтобы он продолжал прогрессировать как хоккеист и был лучшей версией себя, потому что мы уверены, что лучшая версия Юрая даст нам хороший шанс соревноваться и побеждать», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.

В прошедшей регулярке Слафковски сыграл все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 50 очков, записав на свой счёт 30 результативных передач и 20 голов.