«Адмирал» расторг контракт с воспитанником СКА вратарём Никитой Богдановым

«Адмирал» расторг контракт с вратарём Никитой Богдановым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба владивостокского клуба. Отметим, что с 29-летним голкипером было подписано однолетнее соглашение в середине июня.

Никита Богданов является воспитанником СКА. Большую часть карьеры провёл в командах системы петербургского клуба в МХЛ и ВХЛ, а также привлекался к тренировкам СКА. Кроме этого, защищал цвета «Тамбова», «Нефтяника» и «Динамо СПб».

Всего в ВХЛ сыграл 178 матчей с коэффициентом надёжности 1,94. В сезоне-2017/2018 стал лучшим среди всех вратарей лиги по проценту отражённых бросков (95,6%). В прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Сочи». Сыграл восемь матчей, в которых отразил 90% бросков.