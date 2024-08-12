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«Он был великолепен». Будро высоко оценил игру Василевского в прошлом сезоне НХЛ

«Он был великолепен». Будро высоко оценил игру Василевского в прошлом сезоне НХЛ
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Бывший тренер клубов НХЛ Брюс Будро высоко оценил игру российского голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского в прошлом сезоне НХЛ. Россиянин пропустил начало чемпионата из-за травмы спины.

«Он был великолепен. В сентябре ему сделали операцию на спине, а ведь это очень серьёзная травма для вратаря. Вряд ли кто-то в клубе заставлял его форсировать восстановление, но он это сделал. Он мог бы лечиться ещё месяц, восстанавливаться и тренироваться. Однако он вернулся раньше, чтобы помочь «Тампе», хотя явно был не готов на 100%. Несмотря на это, он всё равно выиграл больше половины своих матчей в сезоне», – цитирует Будро Sportskeeda.

Всего в прошлом регулярном сезоне Василевский провёл 52 матча, в которых одержал 30 побед с 90% отражённых бросков. В плей-офф на счету россиянина одна победа в пяти матчах серии с «Флоридой» с 89,7% отражённых бросков.

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