Зинэтула Билялетдинов посетил раздевалку «Ак Барса» и передал привет казанским болельщикам

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов посетил раздевалку казанской команды перед товарищеским матчем с «Куньлунем». Легендарный тренер пообщался с игроками и тренерским штабом и передал привет болельщикам казанской команды.

«Я очень рад, и мне очень приятно, что болельщики не забыли меня, помнят. Я хотел бы им передать большой привет. Я всегда вас уважал и любил, вы лучшие! Всего вам самого хорошего, будем болеть за нашу команду», — цитирует Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Билялетдинов последние два сезона провёл в «Ак Барсе». В сезоне-2022/2023 казанский клуб под руководством специалиста дошёл до финала Кубка Гагарина.