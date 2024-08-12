Игрок «Ак Барса» Кошелев объяснил, почему увеличение временных рамок КХЛ — это хорошо

Один из самых результативных игроков «Ак Барса» в регулярном чемпионате прошлого сезона Семён Кошелев рассказал, почему увеличение временных рамок сезона КХЛ — это удобно для игроков.

«Я считаю, что это правильное решение. В прошлом году график матчей был очень плотный. Многие не успевали полностью восстановиться после игр. Отсюда иногда падало качество хоккея. Лишние повреждения ребята получали. Я вот на днях глянул наш календарь на этот сезон и был рад. Есть промежутки между матчами, за которые ты можешь полноценно отдохнуть, восстановиться», — приводит слова Кошелева «Татар-Информ».

Напомним, 11 июня стал известен полный календарь предстоящего сезона-2024/2025 в КХЛ. Алексей Морозов, президент лиги, заявил, что теперь финальная игра плей-офф планируется 25 мая, а не 25 апреля, как было в минувшем сезоне.