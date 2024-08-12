Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Ак Барса» Кошелев объяснил, почему увеличение временных рамок КХЛ — это хорошо

Игрок «Ак Барса» Кошелев объяснил, почему увеличение временных рамок КХЛ — это хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Один из самых результативных игроков «Ак Барса» в регулярном чемпионате прошлого сезона Семён Кошелев рассказал, почему увеличение временных рамок сезона КХЛ — это удобно для игроков.

«Я считаю, что это правильное решение. В прошлом году график матчей был очень плотный. Многие не успевали полностью восстановиться после игр. Отсюда иногда падало качество хоккея. Лишние повреждения ребята получали. Я вот на днях глянул наш календарь на этот сезон и был рад. Есть промежутки между матчами, за которые ты можешь полноценно отдохнуть, восстановиться», — приводит слова Кошелева «Татар-Информ».

Напомним, 11 июня стал известен полный календарь предстоящего сезона-2024/2025 в КХЛ. Алексей Морозов, президент лиги, заявил, что теперь финальная игра плей-офф планируется 25 мая, а не 25 апреля, как было в минувшем сезоне.

Материалы по теме
Видео
Зинэтула Билялетдинов посетил раздевалку «Ак Барса» и передал привет казанским болельщикам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android