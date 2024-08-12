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Нападающий «Ак Барса» Кошелев рассказал, был ли рад победе «Металлурга»

Нападающий «Ак Барса» Кошелев рассказал, был ли рад победе «Металлурга»
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Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев рассказал, был ли рад победе «Металлурга» в минувшем сезоне и объяснил, за счёт чего магнитогорской команде удалось достичь этого.

«Очень рад был за ребят. Пробыв там полгода в прошлом сезоне, могу сказать, что победа «Металлурга» оказалась заслуженной. Сплоченный коллектив, все ребята дружные были, бились друг за друга. Их объединяла вера: в себя, в партнеров, в то, что они могут реально всех победить. Никто из игроков не боялся ошибиться. Все знали, что в случае чего, каждый друг друга подстрахует, подчистит. Главный тренер доверял много времени на льду молодым парням, а они не боялись играть в хоккей и делали это с большой самоотдачей», — приводит слова Кошелева «Татар-Информ».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Ак Барс» вылетел из борьбы за Кубок Гагарина после первого раунда плей-офф. «Металлург» одержал победу в финале, обыграв ярославский «Локомотив» со счётом 4-0 в серии.

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