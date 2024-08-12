Состав участников ВХЛ, где поборются за чемпионство России, не изменится

Количество участников Всероссийской хоккейной лиги, которая будет со следующего сезона носить звание чемпионата России, не изменится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, с 2008 года звание чемпионата России принадлежало КХЛ, однако теперь лига делегировала это. Также принято решение снять звание первенства России с Молодёжной хоккейной лиге, где играют юноши до 21 года.

В ВХЛ выступают 33 команды, которые также имеют соглашение с клубами КХЛ об обмене игроков. Именно они поборются за звание чемпионов России в предстоящем сезоне. Лигу пополнят фарм-клубы «Металлурга» и «Торпедо» – «Магнитка» из Магнитогорска и «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, а также «Юнисон» (Москва) и «Олимпия» (Кирово-Чепецк).