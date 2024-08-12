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Состав участников ВХЛ, где поборются за чемпионство России, не изменится

Состав участников ВХЛ, где поборются за чемпионство России, не изменится
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Количество участников Всероссийской хоккейной лиги, которая будет со следующего сезона носить звание чемпионата России, не изменится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, с 2008 года звание чемпионата России принадлежало КХЛ, однако теперь лига делегировала это. Также принято решение снять звание первенства России с Молодёжной хоккейной лиге, где играют юноши до 21 года.

В ВХЛ выступают 33 команды, которые также имеют соглашение с клубами КХЛ об обмене игроков. Именно они поборются за звание чемпионов России в предстоящем сезоне. Лигу пополнят фарм-клубы «Металлурга» и «Торпедо» – «Магнитка» из Магнитогорска и «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, а также «Юнисон» (Москва) и «Олимпия» (Кирово-Чепецк).

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