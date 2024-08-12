Щитов прокомментировал возможный переход Деанджело в СКА

Бывший защитник нескольких клубов НХЛ Никита Щитов заявил, что Тони Деанджело не лучше мастеровитых защитников КХЛ.

«Это действительно качественный легионер. Он долгое время играл в НХЛ, выступал в одной команде с Кузнецовым. Наверное, Женя о нём рассказал. Тони способен помочь команде. Если СКА может его привезти, то почему бы и нет? Деанджело — хорошее, мощное усиление, но важно понимать, что это не суперзвезда. Да, он много поиграл в НХЛ. Однако я не думаю, что он сильно отличается в мастерстве от наших ведущих защитников», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.

Как стало известно «Чемпионату» ранее, игрок дал согласие на переход в СКА.