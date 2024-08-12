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«Ак Барс» с минимальным преимуществом обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче

Сегодня, 12 августа, завершился товарищеский матч предсезонного периода между «Куньлунь Ред Стар»и «Ак Барсом». Итоговый счёт встречи — 4:3 в пользу «Ак Барса».

Счёт встречи открыла казанская команда — Дмитрий Яшкин забросил шайбу в меньшинстве. Илья Сафонов и Альберт Яруллин также отметились заброшенными шайбами в ворота «Куньлуня», усилив преимущество «Ак Барса». Пекинской команде удалось вернуться в игру во втором и третьем периоде и сделать камбэк благодаря шайбам Джейдена Хальбгевакса, Криса Уилки и Цзян Фу. Вывел вперёд «Ак Барс» Семён Кошелев на последней минуте.

Напомним, казанская команда завершила свой прошлый сезон на этапе 1/8 финала плей-офф КХЛ, а «Куньлунь Ред Стар» закончил выступление после окончания регулярного чемпионата.