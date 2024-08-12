«Ак Барс» с минимальным преимуществом обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче
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Сегодня, 12 августа, завершился товарищеский матч предсезонного периода между «Куньлунь Ред Стар»и «Ак Барсом». Итоговый счёт встречи — 4:3 в пользу «Ак Барса».
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
12 августа 2024, понедельник. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Петан, Галимов) – 14:43 (5x4) 0:2 Сафонов (Кателевский, Терехов) – 16:05 (5x5) 0:3 Яруллин (Коршков, Семёнов) – 32:08 (5x5) 1:3 Хальбгевакс (Граовац, Вон) – 35:23 (5x5) 2:3 Уилки (Броссо) – 46:55 (5x5) 3:3 Фу (Сомерби) – 54:13 (5x5) 3:4 Кошелев (Юдин, Коршков) – 56:18 (5x4)
Счёт встречи открыла казанская команда — Дмитрий Яшкин забросил шайбу в меньшинстве. Илья Сафонов и Альберт Яруллин также отметились заброшенными шайбами в ворота «Куньлуня», усилив преимущество «Ак Барса». Пекинской команде удалось вернуться в игру во втором и третьем периоде и сделать камбэк благодаря шайбам Джейдена Хальбгевакса, Криса Уилки и Цзян Фу. Вывел вперёд «Ак Барс» Семён Кошелев на последней минуте.
Напомним, казанская команда завершила свой прошлый сезон на этапе 1/8 финала плей-офф КХЛ, а «Куньлунь Ред Стар» закончил выступление после окончания регулярного чемпионата.
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