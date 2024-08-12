Рид Буше досрочно завершил первый контрольный матч «Авангарда»

Сегодня, 12 августа, проходит товарищеский матч между омским «Авангардом» и минском «Динамо». На момент написания новости идёт третий период, счёт равный — 1:1. Американский хоккеист, нападающий «Авангарда» Рид Буше завершил матч досрочно после столкновения с игроком минского «Динамо».

После случившегося хоккеист Буше на лёд так и не вышел, а его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

Напомним, Мартынов начал выступать за омский клуб с прошлого сезона, в нём он набрал 14 очков в 66 встречах. Он забросил девять шайб и сделал пять голевых передач. Рид Буше в общей сложности заработал 78 очков в прошлом сезоне, он появился на льду в 64 матчах.