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Рид Буше досрочно завершил первый контрольный матч «Авангарда»

Рид Буше досрочно завершил первый контрольный матч «Авангарда»
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Сегодня, 12 августа, проходит товарищеский матч между омским «Авангардом» и минском «Динамо». На момент написания новости идёт третий период, счёт равный — 1:1. Американский хоккеист, нападающий «Авангарда» Рид Буше завершил матч досрочно после столкновения с игроком минского «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
12 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Николишин – 02:30     1:1 Пинчук – 14:00     2:1 Рейнгардт – 57:30 (5x5)    

После случившегося хоккеист Буше на лёд так и не вышел, а его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

Напомним, Мартынов начал выступать за омский клуб с прошлого сезона, в нём он набрал 14 очков в 66 встречах. Он забросил девять шайб и сделал пять голевых передач. Рид Буше в общей сложности заработал 78 очков в прошлом сезоне, он появился на льду в 64 матчах.

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