«Авангард» обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче

Сегодня, 12 августа, завершился товарищеский матч предсезонного периода между «Авангардом» (Омск) и «Динамо» (Минск). Итоговый счёт матча — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу омской команды.

Счёт встречи открыл Иван Николишин, забросив на третьей минуте матча, «Динамо» удалось сравнять счёт в том же периоде (Виталий Пинчук). Во втором периоде команды не смогли отметиться шайбами, а в третьем вперёд вывел омскую команду Илья Рейнгардт.

Напомним, «Авангард» завершил выступление в минувшем сезоне на этапе 1/4 финала, проиграв серебряному призёру КХЛ «Локомотиву», а минская команда уступила в 1/8 финала московскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии.

Сезон КХЛ начнётся 3 сентября и завершится ориентировочно 25 мая.