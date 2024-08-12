«Авангард» обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче
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Сегодня, 12 августа, завершился товарищеский матч предсезонного периода между «Авангардом» (Омск) и «Динамо» (Минск). Итоговый счёт матча — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу омской команды.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
12 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Николишин – 02:30 1:1 Пинчук – 14:00 2:1 Рейнгардт – 57:30 (5x5)
Счёт встречи открыл Иван Николишин, забросив на третьей минуте матча, «Динамо» удалось сравнять счёт в том же периоде (Виталий Пинчук). Во втором периоде команды не смогли отметиться шайбами, а в третьем вперёд вывел омскую команду Илья Рейнгардт.
Напомним, «Авангард» завершил выступление в минувшем сезоне на этапе 1/4 финала, проиграв серебряному призёру КХЛ «Локомотиву», а минская команда уступила в 1/8 финала московскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии.
Сезон КХЛ начнётся 3 сентября и завершится ориентировочно 25 мая.
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