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Новичок «Торпедо» Вячеслав Войнов внесён в список травмированных игроков

Новичок «Торпедо» Вячеслав Войнов внесён в список травмированных игроков
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Российский хоккеист Вячеслав Войнов, который недавно подписал контракт с нижегородским «Торпедо» на один сезон, внесён в список травмированных игроков. Это следует из информации на официальном сайте КХЛ.

В чём причина внесения в список — не сообщается. На официальном сайте клуба нет никакой дополнительной информации.

Напомним, прошлый сезон Войнов провёл в составе казанского «Ак Барса», далее контракт игрока был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В таком случае место под потолком зарплат казанского клуба освободилось, что и было необходимо для включения в заявку потенциальных новичков. Войнов за минувший сезон набрал 14 очков в 40 матчах. Ему удалось забить один гол и сделать 13 результативных передач.

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