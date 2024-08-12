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Анвар Гатиятулин прокомментировал посещение Билялетдиновым раздевалки «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин прокомментировал посещение Билялетдиновым раздевалки «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что всегда рад видеть Занэтулу Билялетдинова, потому что давно его знает и поддерживает общение.

«Я всегда рад видеть Зинэтулу Хайдяровича, мы общаемся на протяжении нескольких лет, с розыгрыша Кубка Гагарина-2018, когда «Трактор» уступил в серии «Ак Барсу», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба „Ак Барса“.

Напомним, Билялетдинов посещал раздевалку «Ак Барса» перед товарищеским матчем с «Куньлунем», который прошёл сегодня, 12 августа, и завершился со счётом 4:3 в пользу казанцев.

Билялетдинов последние два сезона провёл в «Ак Барсе». В сезоне-2022/2023 казанский клуб под руководством специалиста дошёл до финала Кубка Гагарина. В минувшем сезоне завершил его на этапе 1/8 финала.

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