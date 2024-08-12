Вернувшийся в «Ак Барс» Яруллин подвёл итог товарищеского матча с «Куньлунем»

Российский хоккеист Альберт Яруллин, который с предстоящего сезона вновь будет играть в составе родного «Ак Барса», подвёл краткий итог товарищеского матча с пекинским «Куньлунем». Итоговый счёт встречи – 4:3 в пользу казанцев.

— «Ак Барс» неплохо начал матч, но затем позволил сопернику отыграться...

— Вторая игра, мы не так давно собрались, перелёт, плюс летний лёд оставлял желать лучшего… Главное, что довели матч до победы, — приводит слова Яруллина пресс-служба «Ак Барса».

Отметим, что сегодня, 12 августа, хоккеист появился на льду с нашивкой капитана, но, по словам самого игрока, с этой нашивкой достоин ходить каждый в команде, окончательного решения по человеку на должность капитана ещё не принято.

Напомним, Яруллин последние три сезона провёл в челябинском «Тракторе». Ранее он заявлял, что после возвращения в Казань почувствовал вокруг себя атмосферу дома.