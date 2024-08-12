Экс-нападающий «Торонто» Грабовский рассказал о конфликте с Сергеем Костицыным

Экс-нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Михаил Грабовский рассказал о конфликте с нападающим «Монреаля» Сергеем Костицыным.

«Мы с Сергеем Костицыным воевали только тогда, когда я против «Монреаля» играл, а он — против «Торонто». Я же неуступчивый. Помню ещё Кубок Беларуси. Я играл за «Юность», а Костицыны — за «Керамин». И так мне тогда Андрей заехал в спину… Может, он это не помнит, но против меня играли жёстко», — рассказал Грабовский в новом выпуске шоу «Хоккейная варка».

В сезоне-2009/2010 хоккеисты выступали в НХЛ, где конфликтовали.

Сейчас Грабовский занят менеджерской работой в национальной команде Беларуси, а Костицын до сих пор продолжает карьеру хоккеиста в родной Беларуси, где выступает за «Металлург Жлобин» в Экстралиге.