В «Авангарде» рассказали, когда станет известна степень травмы Буше

В «Авангарде» сообщили, когда будет известно о состоянии американского хоккеиста, нападающего клуба Рида Буше.

«Официальная информация о состоянии Рида Буше будет завтра после тщательного обследования», — сообщает пресс-служба «Авангарда».

Напомним, сегодня, 12 августа, во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

До начала предсезонного периода также стало известно, что травмирован другой нападающий омского клуба — Владимир Ткачёв.